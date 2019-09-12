2019-09-12T12:51:29+03:00
Общество

В Зубовой Поляне построят новую спортивную площадку

Работы будут выполнены в рамках реализации в Мордовии национальных проектов
Анна ЧЕРНАЯ
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В настоящее время в парке райцентра устанавливают новый хоккейный корт. Здесь же и появится спортивная площадка с тренажерами. Спортивный объект оборудуют всем необходимым для занятий людей с ограниченными возможностями. Пользоваться тренажерами можно будет круглый год.

Из федерального бюджета на строительство спортивного объекта выделено свыше пяти миллионов рублей. Объекты возводятся в рамках проекта «Спорт - норма жизни», который реализуется в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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