В этом году в Пензенской области отремонтировали более 50 километров трассы Р-158

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-12T14:22:16+03:00

В настоящее время работы завершились на двух объектах

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После капитального ремонта введен в эксплуатацию участок трассы в Пензенском районе. Работы на 10-километровом отрезке (с 440 по 450 км) начались в прошлом году. Дорожники привели в нормативное состояние систему водоотвода и водопропускные трубы, укрепили обочины и откосы, обновили асфальт, установили новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

Вблизи населенных пунктов Марьевка, Улановка и Кромщино устроили тротуары с перильным ограждением, а на пешеходных переходах рядом с обновленными автопавильонами установили комплексы автономного освещения.

В Бессоновском районе дорожное покрытие на участке с 390 по 398 км восстановили, устроив защитные слои.

Добавим, что на данный момент близится к завершению капитальный ремонт трассы Р-158 у границы с Мордовией. Еще 30 километров дороги на территории Иссинского и Мокшанского районов введут в эксплуатацию после ремонта в самое ближайшее время, готовность этих объектов составляет более 93%.

ИСТОЧНИК KP.RU