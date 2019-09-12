Виктор Кувайцев подал прошение о досрочной отставке с должности мэра Пензы
И.о. главы администрации города пока назначен Сергей Волков
Виктор КувайцевФото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Виктор Кувайцев написал заявление о досрочном сложении полномочий мэра Пензы. Это решение связано с его избранием депутатом городской Думы. Пока и.о. главы городской администрации назначен первый заместитель мэра Сергей Волков.
В понедельник состоится первое заседание Пензенской городской Думы седьмого созыва. На ней будет избран глава города, который объявит конкурс на замещение должности мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU