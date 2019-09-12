2019-09-12T14:45:32+03:00
Политика

Виктор Кувайцев подал прошение о досрочной отставке с должности мэра Пензы

И.о. главы администрации города пока назначен Сергей Волков
Анна ЧЕРНАЯ
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Виктор КувайцевВиктор КувайцевФото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Виктор Кувайцев написал заявление о досрочном сложении полномочий мэра Пензы. Это решение связано с его избранием депутатом городской Думы. Пока и.о. главы городской администрации назначен первый заместитель мэра Сергей Волков.

В понедельник состоится первое заседание Пензенской городской Думы седьмого созыва. На ней будет избран глава города, который объявит конкурс на замещение должности мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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