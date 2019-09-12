2019-09-12T09:27:20+03:00
Общество

Бакунинский мост в Пензе: Начало новой жизни - в конце следующей недели

Варианты изменения движения транспорта в связи с реконструкцией сооружения обсудили на совещании в администрации города, которое провел и.о. главы ведомства Сергей Волков
Виктор ВИКТОРОВ
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Напомним, реконструкцию Бакунинского моста выполняет ООО «Автодорога». На объекте идут мероприятия по выносу инженерных коммуникаций, подготовка к следующему этапу. Ориентировочно в конце следующей недели – движение через мост будет перекрыто и начнётся его демонтаж.

Участники совещания обсудили варианты объездных путей на период проведения работ, а также схем движения общественного транспорта. Сергей Волков обратил внимание на необходимость предварительного информирования жителей микрорайонов на правом берегу Суры, а также зареченцев:

- Следует заблаговременно разместить информационные щиты, на которых указать направления для объезда. Они должны быть заметны и читаемы, чтобы жители могли заранее продумать маршрут.

По информации пресс-службы администрации Пензы, после утверждения схем движения на период реконструкции Бакунинского моста и определения даты начала ограничения проезда по нему, обстоятельные комментарии будут даны на специальной пресс-конференции в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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