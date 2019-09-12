Бакунинский мост в Пензе: Начало новой жизни - в конце следующей недели
Напомним, реконструкцию Бакунинского моста выполняет ООО «Автодорога». На объекте идут мероприятия по выносу инженерных коммуникаций, подготовка к следующему этапу. Ориентировочно в конце следующей недели – движение через мост будет перекрыто и начнётся его демонтаж.
Участники совещания обсудили варианты объездных путей на период проведения работ, а также схем движения общественного транспорта. Сергей Волков обратил внимание на необходимость предварительного информирования жителей микрорайонов на правом берегу Суры, а также зареченцев:
- Следует заблаговременно разместить информационные щиты, на которых указать направления для объезда. Они должны быть заметны и читаемы, чтобы жители могли заранее продумать маршрут.
По информации пресс-службы администрации Пензы, после утверждения схем движения на период реконструкции Бакунинского моста и определения даты начала ограничения проезда по нему, обстоятельные комментарии будут даны на специальной пресс-конференции в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU