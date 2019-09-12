В Мордовии приступили к ремонту дороги у села Ардатово
До конца года четыре километра магистрали будут приведены в нормативное состояние
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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Ардатово приступили к ремонту дорожного полотна между населенными пунктами Дубенки, Красино и Ливадка.
До конца года в порядок приведут четыре километра автодороги. В последующие годы будет капитально отремонтирован весь отрезок дорожного полотна.
Напомним, что Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.
ИСТОЧНИК KP.RU