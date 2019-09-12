В Мордовии приступили к ремонту дороги у села Ардатово

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-12T08:51:06+03:00

До конца года четыре километра магистрали будут приведены в нормативное состояние

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Ардатово приступили к ремонту дорожного полотна между населенными пунктами Дубенки, Красино и Ливадка.

До конца года в порядок приведут четыре километра автодороги. В последующие годы будет капитально отремонтирован весь отрезок дорожного полотна.

Напомним, что Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.

ИСТОЧНИК KP.RU