В Саранске двое мужчин украли 20 чугунных ливневых решеток

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-11T16:13:15+03:00

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В Саранске сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя и 27-летнего мужчину из поселка Луховка, которые украли металлические решетки дождевой канализации. Оба подозреваемых ранее уже были судимы, причем один - за совершение тяжкого преступления.

За одну ночь на территории Ленинского и Октябрьского района они украли 20 ливневок. Для того, чтобы перевозить краденное, злоумышленники использовали автомобиль знакомой. Решетки они сдали на металлолом, выручив за них 15 тысяч рублей. Полученные средства потратили на свои нужды.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Мордовия, часть похищенного удалось изъять. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU