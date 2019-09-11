2019-09-11T16:13:15+03:00
Происшествия

В Саранске двое мужчин украли 20 чугунных ливневых решеток

Ущерб составил 120 тысяч рублей
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саранске сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя и 27-летнего мужчину из поселка Луховка, которые украли металлические решетки дождевой канализации. Оба подозреваемых ранее уже были судимы, причем один - за совершение тяжкого преступления.

За одну ночь на территории Ленинского и Октябрьского района они украли 20 ливневок. Для того, чтобы перевозить краденное, злоумышленники использовали автомобиль знакомой. Решетки они сдали на металлолом, выручив за них 15 тысяч рублей. Полученные средства потратили на свои нужды.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Мордовия, часть похищенного удалось изъять. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30-летний житель Мордовии попал в больницу после драки в саранском кафе
В Пензенской области напали на сотрудника полиции
Пензенцы выбирают «Народного участкового»
Памятник мореплавателю Лаврентию Загоскину установлен в Пензенской области
В Пензе проходят месячники безопасности
15 сентября в Саранске изменится схема движения общественного транспорта
Пензячке одобрили несуществующий кредит
79-летнюю пензячку обманули на один миллион 300 тысяч рублей
В субботу жителей Пензенской области ждут врачи-специалисты
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Иван Белозерцев поручил разработать новую схему движения на время ремонта Бакунинского моста
В Пензенской области подвели итоги «Марафона здоровья-2019»
Неизвестные обманули жительницу Пензы на 411 тысяч рублей
Пензенская область: рейтинг со стабильным прогнозом
Гонки без правил на дорогах Мордовии
Автомобили скорой помощи и школьные автобусы поступят в Пензенскую область
Вор развлекся в торгово-развлекательном центре Пензы
Под контролем строительство домов для малышей Мордовии
Что будет в Пензе сегодня с привычными маршрутами автобусов
Лучшие дзюдоисты Пензенской области
На заводе «Пензтяжпромарматура» смонтировано новое оборудование
В пензенском храме обокрали 61-летнюю прихожанку
В Саранск, на встречу с творчеством поэта Александра Полежаева
В Мордовии единый день голосования прошел спокойно и конструктивно