30-летний житель Мордовии попал в больницу после драки в саранском кафе
Конфликт с местным жителем закончился для пострадавшего переломом нескольких ребер
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В полицию поступило сообщение о драке в кафе на улице Ярославской. На месте следственно-оперативной группой и сотрудниками Росгвардии за избиение жителя Большеберезниковского района был задержан 28-летний житель Саранска.
Потасовка произошла около девяти часов утра в кафе, где мужчины и выпивали алкоголь. Завязалась ссора, после чего подозреваемый нанес мужчине удары в грудною клетку, сломав ему несколько ребер. Мужчину госпитализировали в больницу.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Мордовия, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU