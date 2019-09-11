30-летний житель Мордовии попал в больницу после драки в саранском кафе

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-11T14:32:15+03:00

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В полицию поступило сообщение о драке в кафе на улице Ярославской. На месте следственно-оперативной группой и сотрудниками Росгвардии за избиение жителя Большеберезниковского района был задержан 28-летний житель Саранска.

Потасовка произошла около девяти часов утра в кафе, где мужчины и выпивали алкоголь. Завязалась ссора, после чего подозреваемый нанес мужчине удары в грудною клетку, сломав ему несколько ребер. Мужчину госпитализировали в больницу.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Мордовия, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU