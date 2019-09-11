2019-09-11T12:55:11+03:00
Общество

Пензенцы выбирают «Народного участкового»

Победитель интернет-голосования традиционно представит регион на всероссийском этапе конкурса
Анна ЧЕРНАЯ
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Первый этап конкурса завершится 20 сентября.Первый этап конкурса завершится 20 сентября.Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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В Пензенской области выбирают самого ответственного, исполнительного, лучшего, одним словом, «народного участкового». В этом году на его звание претендуют 28 участников. Все они - преданные своему делу стражи порядка, трудящиеся в разных уголках Пензенской области.

Познакомиться с ними можно на сайте регионального УМВД, где о каждом кандидате опубликована подробная информация. Изучив ее, любой горожанин может отдать голос за понравившегося участкового, пройдя авторизацию через социальные сети.

Первый этап конкурса завершится 20 сентября. Второй будет проходить с 7 по 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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