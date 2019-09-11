Памятник мореплавателю Лаврентию Загоскину установлен в Пензенской области

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-11T12:51:13+03:00

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На заранее подготовленную площадку было помещено гранитное основание, на него водружена более массивная глыба, которая с двух сторон отполирована, а с остальных специально оставлена в грубой обработке. На ней расположен бронзовый барельеф мореплавателя в круглой окантовке, которая отдельно отлита из этого же металла. Чуть ниже находится гравировка: «Здесь, в селе Николаевка, родился выдающийся исследователь Русской Америки, морской офицер Лаврентий Алексеевич Загоскин». Указаны годы его жизни - 1808-1890.

Вес двух камней, из которых состоит памятник, достигает около 3,5 тонн. Пришлось долго искать подходящую глыбу, которая частично осталась бы грубой и олицетворяла собой сложный жизненный путь исследователя.

- Сам этот камень и бронзовый барельеф изготовлены в Санкт-Петербурге, - уточнил архитектор монумента Антон Белов.

Памятник Лаврентию Загоскину установлен Пензенским областным отделением Русского географического общества (РГО) с использованием средств президентского гранта на развитие гражданского общества, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма области.

В свою очередь председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов напомнил, что большую помощь в продвижении идеи проекта оказала министр культуры и туризма Татьяна Курдова. По его словам, в дальнейшем в Николаевке планируется создать единственный в России музей Лаврентия Загоскина, концепция которого будет обсуждаться с местными жителями.

- Мое предложение - все-таки сделать в виде Михайловского редута, где Лаврентий Алексеевич Загоскин на Аляске проводил зимовки, -пояснил Игорь Пантюшов.

ИСТОЧНИК KP.RU