2019-09-11T11:54:17+03:00
Общество

15 сентября в Саранске изменится схема движения общественного транспорта

Это связано с проведением матча между командами «Тамбов» и «ЦСКА»
Анна ЧЕРНАЯ
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В воскресение с 13.30 саранский общественный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам.

Автобусы № 1, 32, 40 будут следовать по улице Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.

Автобусы № 7, 13, 17, 31 будут следовать по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.

Автобусы № 15, 16, 28, 37, 44, 45 проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова и далее по привычным по маршрутам.

Автобусы № 19, 22, 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу А. Невского и далее по действующим маршрутам.

Автобусы № 36, 38 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующим маршрутам.

Автобус №5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный».

Автобус № 6 будут заменены на троллейбусы с 6:00.

Автобус № 8 будет следовать по улицам Осипенко, А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на проспект Ленина и далее по привычному маршруту.

Автобус № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут – улицу Волгоградскую.

Автобус № 27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, проспекту 70 лет Октября, улицам Севастопольской, А. Невского, Осипенко.

Автобус №29 проследует от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычному маршруту.

Троллейбус № 5 будут заменены на автобусы с 6:00. С 13:30 маршрут будет следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.

Работа троллейбуса № 15 и автобуса № 14 будет приостановлена с 6:00. Вместо них на маршруты выйдут больше единиц автобусов № 14 и троллейбусов № 13.

После матча жители Саранска, посетившие матч, до своего места жительства смогут добраться на общественном транспорте с остановок по улицам Полежаева и Коммунистической, а также на специальных автобусах с ул. Севастопольской на пересечении с проспектом Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад.

Плата за проезд будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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