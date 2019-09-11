В субботу жителей Пензенской области ждут врачи-специалисты

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-11T11:08:04+03:00

Прием состоится в нескольких учреждениях по всей области. Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Приемы пройдут сразу в нескольких учреждениях по всему региону

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В субботу в Пензенской области состоится прием пациентов врачами сразу нескольких специальностей: гематологами, ревматологами, неврологами, гастроэнтерологами, пульмонологами, терапевтами, офтальмологами, сосудистыми хирургами.

Врачи-гематологи будут вести прием на базе Областного онкологического диспансера.

Врачи-ревматологи будут осуществлять прием на базе: - поликлиник Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко; - поликлиник ГБУЗ «Городская поликлиника»; - детских поликлиник ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Дополнительный приём пациентов врачами-неврологами организован в следующих медицинских организациях области:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;

- поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- детских поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;

- ГБУЗ «Башмаковская РБ»;

- ГБУЗ «Белинская РБ»;

- ГБУЗ «Бессоновская РБ»;

- ГБУЗ «Городищенская РБ»;

- ГБУЗ «Земетчинская РБ»;

- ГБУЗ «Иссинская УБ»;

- ГБУЗ «Каменская МРБ»;

- ГБУЗ «Колышлейская РБ»;

- ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»;

- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;

- ГБУЗ «Лунинская РБ»;

- ГБУЗ «Мокшанская РБ»;

- ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»;

- ГБУЗ «Никольская РБ»;

- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»;

- ГБУЗ «Сосновоборская УБ»;

- ГБУЗ «Тамалинская УБ»;

- ГБУЗ «Шемышейская УБ»;

- Камешкирская УБ;

- Малосердобинская УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ»;

- Наровчатская УБ;

- Неверкинская УБ им. Ф.Х. Магдеева.

Приём пациентов врачами-гастроэнтерологами организован в следующих медицинских организациях области:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной клинической детской больницы им. Н.Ф. Филатова;

- поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- детских поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;

- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;

- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина».

Врачи-пульмонологи будут осуществлять прием на базе:

- поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;

- поликлиник №3, №14 ГБУЗ «Городская поликлиника».

Сосудистые хирурги будут осуществлять прием на базе:

- поликлиники №3 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.

Приём пациентов врачами-офтальмологами организован в следующих медицинских организациях области:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной клинической детской больницы им. Н.Ф. Филатова;

- поликлиника Пензенской областной офтальмологической больницы;

- Бековская УБ;

- ГБУЗ «Башмаковская РБ»;

- ГБУЗ «Белинская РБ»;

- ГБУЗ «Бессоновская РБ»;

- ГБУЗ «Городищенская РБ»;

- ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;

- поликлиниках №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- ГБУЗ «Иссинская УБ»;

- ГБУЗ «Колышлейская РБ»;

- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;

- ГБУЗ «Лопатинская УБ»;

- ГБУЗ «Лунинская РБ»;

- ГБУЗ «Мокшанская РБ»;

- ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»;

- ГБУЗ «Никольская РБ»;

- ГБУЗ «Пензенская РБ»;

- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»;

- Малосердобинская УБ.

Терапевты будут принимать во всех медицинских организациях, имеющих прикрепленное взрослое население.

Предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных (муниципальных) услуг или Пенза-доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU