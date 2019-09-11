В субботу жителей Пензенской области ждут врачи-специалисты
В субботу в Пензенской области состоится прием пациентов врачами сразу нескольких специальностей: гематологами, ревматологами, неврологами, гастроэнтерологами, пульмонологами, терапевтами, офтальмологами, сосудистыми хирургами.
Врачи-гематологи будут вести прием на базе Областного онкологического диспансера.
Врачи-ревматологи будут осуществлять прием на базе: - поликлиник Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко; - поликлиник ГБУЗ «Городская поликлиника»; - детских поликлиник ГБУЗ «Городская детская поликлиника».
Дополнительный приём пациентов врачами-неврологами организован в следующих медицинских организациях области:
- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;
- поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- детских поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;
- ГБУЗ «Башмаковская РБ»;
- ГБУЗ «Белинская РБ»;
- ГБУЗ «Бессоновская РБ»;
- ГБУЗ «Городищенская РБ»;
- ГБУЗ «Земетчинская РБ»;
- ГБУЗ «Иссинская УБ»;
- ГБУЗ «Каменская МРБ»;
- ГБУЗ «Колышлейская РБ»;
- ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»;
- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;
- ГБУЗ «Лунинская РБ»;
- ГБУЗ «Мокшанская РБ»;
- ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»;
- ГБУЗ «Никольская РБ»;
- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»;
- ГБУЗ «Сосновоборская УБ»;
- ГБУЗ «Тамалинская УБ»;
- ГБУЗ «Шемышейская УБ»;
- Камешкирская УБ;
- Малосердобинская УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ»;
- Наровчатская УБ;
- Неверкинская УБ им. Ф.Х. Магдеева.
Приём пациентов врачами-гастроэнтерологами организован в следующих медицинских организациях области:
- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;
- поликлиника Пензенской областной клинической детской больницы им. Н.Ф. Филатова;
- поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- детских поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;
- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;
- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина».
Врачи-пульмонологи будут осуществлять прием на базе:
- поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;
- поликлиник №3, №14 ГБУЗ «Городская поликлиника».
Сосудистые хирурги будут осуществлять прием на базе:
- поликлиники №3 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.
Приём пациентов врачами-офтальмологами организован в следующих медицинских организациях области:
- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко;
- поликлиника Пензенской областной клинической детской больницы им. Н.Ф. Филатова;
- поликлиника Пензенской областной офтальмологической больницы;
- Бековская УБ;
- ГБУЗ «Башмаковская РБ»;
- ГБУЗ «Белинская РБ»;
- ГБУЗ «Бессоновская РБ»;
- ГБУЗ «Городищенская РБ»;
- ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;
- поликлиниках №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- ГБУЗ «Иссинская УБ»;
- ГБУЗ «Колышлейская РБ»;
- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;
- ГБУЗ «Лопатинская УБ»;
- ГБУЗ «Лунинская РБ»;
- ГБУЗ «Мокшанская РБ»;
- ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»;
- ГБУЗ «Никольская РБ»;
- ГБУЗ «Пензенская РБ»;
- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»;
- Малосердобинская УБ.
Терапевты будут принимать во всех медицинских организациях, имеющих прикрепленное взрослое население.
Предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных (муниципальных) услуг или Пенза-доктор.
ИСТОЧНИК KP.RU