2019-09-11T10:35:18+03:00
Общество

Иван Белозерцев поручил разработать новую схему движения на время ремонта Бакунинского моста

Этот вопрос обсудили в региональном правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пензе на время реконструкции Бакунинского моста создадут новую схему движения в районе Ахунского переезда. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что на данной магистрали давно было необходимо увеличить количество полос.

- Для разработки проекта привлекайте администрацию города Пензы, представителей ОАО «РЖД», ГИБДД, областное министерство строительства и дорожного хозяйства, - отметил глава региона. - Нужно отрегулировать светофоры в соответствии с транспортным потоком, а перекресток в районе переезда лучше сделать нерегулируемым. Также важно донести до населения информацию о путях объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензячке одобрили несуществующий кредит
79-летнюю пензячку обманули на один миллион 300 тысяч рублей
В субботу жителей Пензенской области ждут врачи-специалисты
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензенской области подвели итоги «Марафона здоровья-2019»
Неизвестные обманули жительницу Пензы на 411 тысяч рублей
Пензенская область: рейтинг со стабильным прогнозом
Гонки без правил на дорогах Мордовии
Автомобили скорой помощи и школьные автобусы поступят в Пензенскую область
Вор развлекся в торгово-развлекательном центре Пензы
Под контролем строительство домов для малышей Мордовии
Что будет в Пензе сегодня с привычными маршрутами автобусов
Лучшие дзюдоисты Пензенской области
На заводе «Пензтяжпромарматура» смонтировано новое оборудование
В пензенском храме обокрали 61-летнюю прихожанку
В Саранск, на встречу с творчеством поэта Александра Полежаева
В Мордовии единый день голосования прошел спокойно и конструктивно