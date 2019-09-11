Иван Белозерцев поручил разработать новую схему движения на время ремонта Бакунинского моста
Этот вопрос обсудили в региональном правительстве
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В Пензе на время реконструкции Бакунинского моста создадут новую схему движения в районе Ахунского переезда. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что на данной магистрали давно было необходимо увеличить количество полос.
- Для разработки проекта привлекайте администрацию города Пензы, представителей ОАО «РЖД», ГИБДД, областное министерство строительства и дорожного хозяйства, - отметил глава региона. - Нужно отрегулировать светофоры в соответствии с транспортным потоком, а перекресток в районе переезда лучше сделать нерегулируемым. Также важно донести до населения информацию о путях объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU