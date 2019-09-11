2019-09-11T08:57:35+03:00
Экономика

Пензенская область: рейтинг со стабильным прогнозом

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности области на уровне ruBBB+ - стабильный прогноз
Виктор ВИКТОРОВ
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Рейтинг кредитоспособности присваивается на основе анализа блока факторов поддержки и стресс-факторов, где ключевыми направлениями оценки являются – социально-экономические риски, финансовые риски, инвестиционный климат, стратегия региона, отмечает пресс-служба Министерства экономического развития области

Данный результат кредитного рейтинга Пензенской области обусловлен сбалансированностью бюджета, высоким уровнем прогнозирования собственных доходов и умеренной долговой нагрузкой.

Впервые кредитный рейтинг Пензенской области был опубликован АКРА в сентябре 2018 года. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу Пензенской области ожидается в марте 2020 года.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - российское рейтинговое агентство, учрежденное 20 ноября 2015 года и занимающееся исследовательско-коммуникационной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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