2019-09-10T17:14:59+03:00
Происшествия

Гонки без правил на дорогах Мордовии

Три человека получили травмы в ДТП на территории Республики 9 сентября
Виктор ВИКТОРОВ
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С места происшествия. Фото пресс-службы УГИБДД МВД Мордовии.С места происшествия. Фото пресс-службы УГИБДД МВД Мордовии.
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По сообщению пресс-службы УГИБДД МВД по Республике Мордовия, в 11 часов 30 минут на 4 км + 900 м подъездной автодороги к с. Скрябино, от автодороги Саранск - Б.Березники, 39-летний водитель (стаж вождения с 2007 г.) автомашины «Тoyota Rav 4», не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет, с последующим опрокидыванием. Водитель с различными травмами госпитализирован в травматологическое отделение РКБ №4. Взята кровь на анализ. В 2019 г. данный гражданин привлекался 27 раз за нарушения скоростного режима.

В 15 часов 50 минут на 451 км федеральной автодороги М-5 «Урал» 35-летний водитель автомашины «ВАЗ-21124», не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ». Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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