2019-09-10T16:43:29+03:00
Общество

Автомобили скорой помощи и школьные автобусы поступят в Пензенскую область

Об этом сообщил на оперативном совещании в областном правительстве во вторник, 10 сентября 2019 года Иван Белозерцев
Виктор ВИКТОРОВ
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Совещание в Правительстве Пензенской области. Фото пресс-службы Правительства.Совещание в Правительстве Пензенской области. Фото пресс-службы Правительства.
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В рамках реализации национальных проектов Распоряжением Правительства России от 3 сентября 2019 года Пензенская область получит 27 автомобилей скорой помощи. «На прошлой неделе мы вручили ключи от семи автомобилей. Ожидается ещё 20 новых автомашин», - пояснил губернатор.

Также, по словам главы региональной исполнительной власти, в Пензенскую область поступят 49 новых школьных автобусов.

По сообщению пресс-службы Правительства, министру образования поручено составить список в разрезе районов, где будут высвобождаться старые автобусы, и внести предложения, как лучше эту технику использовать в дальнейшем.

Замена школьных автобусов осуществляется в первую очередь с целью обеспечения безопасности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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