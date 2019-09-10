Автомобили скорой помощи и школьные автобусы поступят в Пензенскую область
В рамках реализации национальных проектов Распоряжением Правительства России от 3 сентября 2019 года Пензенская область получит 27 автомобилей скорой помощи. «На прошлой неделе мы вручили ключи от семи автомобилей. Ожидается ещё 20 новых автомашин», - пояснил губернатор.
Также, по словам главы региональной исполнительной власти, в Пензенскую область поступят 49 новых школьных автобусов.
По сообщению пресс-службы Правительства, министру образования поручено составить список в разрезе районов, где будут высвобождаться старые автобусы, и внести предложения, как лучше эту технику использовать в дальнейшем.
Замена школьных автобусов осуществляется в первую очередь с целью обеспечения безопасности детей.
ИСТОЧНИК KP.RU