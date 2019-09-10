Вор развлекся в торгово-развлекательном центре Пензы

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-10T13:35:29+03:00

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Информация о том, что в одном из торгово-развлекательных центров Пензы на проспекте Строителей, сработала кнопка тревожной сигнализации, была передана экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующему близлежащую территорию.

На месте к росгвардейцам обратился директор магазина, он сообщил, что некоторое время назад молодой человек совершил кражу толстовки и футболки. Вещи он вынес из торгового зала в рюкзаке, который был обложен фольгой изнутри.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, подозреваемый был выявлен после просмотра видео с камер. Как выяснилось, молодой человек вынес из торгового центра вещи и переложил в автомобиль, после чего снова вернулся в магазин, где и был задержан сотрудниками Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства 17-летнего подозреваемого в совершении противоправных действий передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU