Под контролем строительство домов для малышей Мордовии

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-10T12:38:14+03:00

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По информации министерства образования Республики, уровень обеспеченности местами детей от двух месяцев до трех лет, по состоянию на 1 августа, в Мордовии составляет 99,78 процента.

Активисты ОНФ проверили строительство детского сада на 70 мест в селе Дубенки Дубенского района, его планируется завершить к концу четвертого квартала текущего года. Цена контракта – более 49 миллионов рублей. На момент рейда активистов ОНФ, рабочие перекрывали кровлю на двух корпусах, а в третьем шла установка новых пластиковых окон. Затем начнутся внутренние отделочные работы.

Активисты ОНФ осмотрели стройплощадки в Лямбирском, Чамзинском, Большеберезниковском и Ромодановском районах. В селе Пензятка Лямбирского района было выявлено отставание от графика на один месяц. Эксперты Народного фронта обратили на это внимание главы региона, и работы оперативно были организованы в две смены, информирует ГТРК Мордовия.

В рамках реализации национального проекта «Демография», к 2021 году для малышей Республики будет построено 16 современных зданий на 590 мест. Это поможет снять проблему с дефицитом мест в детских садах в райцентрах и соседних населенных пунктах.

Мониторинги, в рамках национального проекта «Демография», активисты регионального отделения ОНФ в Республике Мордовия намерены продолжать.

ИСТОЧНИК KP.RU