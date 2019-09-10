Под контролем строительство домов для малышей Мордовии
По информации министерства образования Республики, уровень обеспеченности местами детей от двух месяцев до трех лет, по состоянию на 1 августа, в Мордовии составляет 99,78 процента.
Активисты ОНФ проверили строительство детского сада на 70 мест в селе Дубенки Дубенского района, его планируется завершить к концу четвертого квартала текущего года. Цена контракта – более 49 миллионов рублей. На момент рейда активистов ОНФ, рабочие перекрывали кровлю на двух корпусах, а в третьем шла установка новых пластиковых окон. Затем начнутся внутренние отделочные работы.
Активисты ОНФ осмотрели стройплощадки в Лямбирском, Чамзинском, Большеберезниковском и Ромодановском районах. В селе Пензятка Лямбирского района было выявлено отставание от графика на один месяц. Эксперты Народного фронта обратили на это внимание главы региона, и работы оперативно были организованы в две смены, информирует ГТРК Мордовия.
В рамках реализации национального проекта «Демография», к 2021 году для малышей Республики будет построено 16 современных зданий на 590 мест. Это поможет снять проблему с дефицитом мест в детских садах в райцентрах и соседних населенных пунктах.
Мониторинги, в рамках национального проекта «Демография», активисты регионального отделения ОНФ в Республике Мордовия намерены продолжать.
ИСТОЧНИК KP.RU