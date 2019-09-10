2019-09-10T09:22:21+03:00
Спорт

Лучшие дзюдоисты Пензенской области

Выступят на первенстве Приволжского федерального округа в Пермском крае и Республике Марий Эл и на окружном этапе за право участвовать во всероссийских соревнованиях
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Состав будущей сборной Пензенской области среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения, юниоров и юниорок 2000-2002 годов рождения определился на соревнованиях на базе дворца единоборств «Воейков» 7 сентября 2019 года.

На татами вышли около ста человек из спортивных школ Кузнецкого, Нижнеломовского, Никольского, Городищенского и Наровчатского районов, ЗАТО Заречный и областного центра.

Среди юношей (до 18 лет) лучшие результаты в своих весовых категориях показали: Максим Проворкин, Максим Басистый, Денис Кулагин, Александр Сорокин, Никита Горбатов, Рифат Куняшев, Антон Миряев и Михаил Ембулаев, а среди девушек – Галия Бухминова.

Среди юниоров (до 21 года) золотые награды завоевали: Никита Караульщиков, Роман Кулыгин, Владислав Бурментьев, Сардор Кашаков, Никита Мальков, Александр Шиготаров и Юнес Янгуразов. Первое место среди юниорок заняла Валерия Ребровская.

Среди девушек (до 18 лет) на первую ступень пьедестала поднялись: Алена Данскова, Алина Каминская, Илона Судакова, Наталья Шлыгина, Руслана Махмуродова, Юлия Футусьян и Альфия Дашкина.

Среди юниорок (до 20 лет) обладателями наград золотого достоинства в своих группах стали: Анастасия Копылова и Алина Федонькина.

Из числа победителей будет сформирована сборная команда Пензенской области..

ИСТОЧНИК KP.RU

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