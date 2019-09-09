2019-09-09T18:10:27+03:00
Экономика

На заводе «Пензтяжпромарматура» смонтировано новое оборудование

Закуплено и введено в эксплуатацию новое оборудование, необходимое для точных измерений крутящего момента
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предприятие является одним из ведущих российских производителей трубопроводной арматуры для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. Партнеры ПТПА в России – это такие компании, как Газпром, Росатом, Транснефть, Роснефть, Северсталь, СИБУР и т.д.

Продукция ПТПА является технически и конструктивно сложной – каждый проект разрабатывается, производится и испытывается под требования и стандарты разных заказчиков.

Для того, чтобы правильно подобрать для заказчика комплектацию трубопроводной арматуры по функциональности и цене, необходимо точно знать значение крутящего момента. И если раньше данное значение рассчитывалось вручную по формуле, то теперь приобретенное оборудование позволяет получить точные данные при каждом повороте закрывающей пробки и автоматически составляет график, а приобретенная испытательная оснастка позволяет применить это устройство на самых разных видах арматуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пензенском храме обокрали 61-летнюю прихожанку
В Саранск, на встречу с творчеством поэта Александра Полежаева
В Мордовии единый день голосования прошел спокойно и конструктивно
В Пензе стартует областной фестиваль-конкурс агитбригад «Радуга жизни-2019»
В Пензе изменится схема движения общественного транспорта на улице Куйбышева
Погорельцам из села Ардатово помогут решить жилищный вопрос
На выборах в Пензе проголосовал губернатор Иван Белозерцев
В Пензе на улице Карпинского появилась новая спортплощадка
Пензенская спортсменка завоевала золотую медаль на состязаниях по легкой атлетике
Владимир Волков подверг критике медленное строительство детских садов в Мордовии
В Пензенской области 45-летний мужчина пытался дать взятку начальнику отдела МВД
Пензенцев приглашают на Всемирный день чистоты
Житель Пензенской области ездил с поддельными правами
Пензенский депутат помог жильцам общежития
В Наровчат, Пензенской области, к Куприну
Команда «Российская пресса» выиграла у хоккеистов Пензенской области 6:5
6 сентября состоится масштабный приём граждан в Пензе
В субботу пензенцам бесплатно покажут фильмы с субтитрами
В Пензе состоялась традиционная акция «Донорский экспресс»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
На трассе под Саранском вспыхнул КАМАЗ с зерном
В Пензе обсудили поддержку предприятий Фондом «Сколково»
Пензенскую область посетили пожарные из Эстонии