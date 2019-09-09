На заводе «Пензтяжпромарматура» смонтировано новое оборудование
Предприятие является одним из ведущих российских производителей трубопроводной арматуры для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. Партнеры ПТПА в России – это такие компании, как Газпром, Росатом, Транснефть, Роснефть, Северсталь, СИБУР и т.д.
Продукция ПТПА является технически и конструктивно сложной – каждый проект разрабатывается, производится и испытывается под требования и стандарты разных заказчиков.
Для того, чтобы правильно подобрать для заказчика комплектацию трубопроводной арматуры по функциональности и цене, необходимо точно знать значение крутящего момента. И если раньше данное значение рассчитывалось вручную по формуле, то теперь приобретенное оборудование позволяет получить точные данные при каждом повороте закрывающей пробки и автоматически составляет график, а приобретенная испытательная оснастка позволяет применить это устройство на самых разных видах арматуры.
ИСТОЧНИК KP.RU