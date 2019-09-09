В Саранск, на встречу с творчеством поэта Александра Полежаева

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-09T11:45:16+03:00

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Музыкально-поэтическая встреча «Его стихи живут в памяти народной» пройдет на Аллее Славы, возле барельефа А.И. Полежаева 11 сентября 2019 года в 13.00.

Имя Александра Ивановича Полежаева вошло в золотой фонд русской литературы XIX века. Его стихи пользовались большой популярностью, а о его встрече с царём Николаем I ходили легенды. По личному приказу Николая I, в 1826 г. поэт был отправлен унтер-офицером в армию за поэму «Сашка».

2 января 1829 г. А.И. Полежаев был переведен в Московский полк, расположенный в Московском округе. С этим полком Александр Полежаев попал, в середине 1829 г., на Кавказ, где принимал участие в экспедициях 1830—1832 гг. в Чечне и Северном Дагестане против мюридов. Участие в военных действиях на Кавказе, давали случай отличиться... И, действительно, здесь Полежаев высочайшим приказом 29-го декабря 1831 г., за отличие в военных делах, произведен был в унтер-офицеры. На Кавказе поэт пробыл до 1833 г. и к лету этого года возвратился с полком в Москву, а в сентябре переведен был в Тарутинский егерский полк. В 1836-1837 годах он нес караульную службу в Москве.

В сентябре 1837 года А. И. Полежаев заболел чахоткой и был помещен в Лефортовский военный госпиталь, где и скончался 16 (28) января 1838 года. Незадолго до смерти в декабре он был произведен в офицеры (получил чин прапорщика). Поэта похоронили на Семеновском кладбище (могила не сохранилась).

Долгое время поэзия А.И. Полежаева была запрещена цензурой и преследовалась жандармерией, но по истечении времени стала достоянием народа.

Судьба поэта волновала многих исследователей, как на родине, так и за её пределами. Имя А.И. Полежаева в Мордовии стало известно благодаря профессору Мордовского университета, краеведу Ивану Дмитриевичу Воронину.

ИСТОЧНИК KP.RU