2019-09-09T11:45:16+03:00
Общество

В Саранск, на встречу с творчеством поэта Александра Полежаева

Приглашает гостей и жителей Мордовии Музей А.И. Полежаева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Музыкально-поэтическая встреча «Его стихи живут в памяти народной» пройдет на Аллее Славы, возле барельефа А.И. Полежаева 11 сентября 2019 года в 13.00.

Имя Александра Ивановича Полежаева вошло в золотой фонд русской литературы XIX века. Его стихи пользовались большой популярностью, а о его встрече с царём Николаем I ходили легенды. По личному приказу Николая I, в 1826 г. поэт был отправлен унтер-офицером в армию за поэму «Сашка».

2 января 1829 г. А.И. Полежаев был переведен в Московский полк, расположенный в Московском округе. С этим полком Александр Полежаев попал, в середине 1829 г., на Кавказ, где принимал участие в экспедициях 1830—1832 гг. в Чечне и Северном Дагестане против мюридов. Участие в военных действиях на Кавказе, давали случай отличиться... И, действительно, здесь Полежаев высочайшим приказом 29-го декабря 1831 г., за отличие в военных делах, произведен был в унтер-офицеры. На Кавказе поэт пробыл до 1833 г. и к лету этого года возвратился с полком в Москву, а в сентябре переведен был в Тарутинский егерский полк. В 1836-1837 годах он нес караульную службу в Москве.

В сентябре 1837 года А. И. Полежаев заболел чахоткой и был помещен в Лефортовский военный госпиталь, где и скончался 16 (28) января 1838 года. Незадолго до смерти в декабре он был произведен в офицеры (получил чин прапорщика). Поэта похоронили на Семеновском кладбище (могила не сохранилась).

Долгое время поэзия А.И. Полежаева была запрещена цензурой и преследовалась жандармерией, но по истечении времени стала достоянием народа.

Судьба поэта волновала многих исследователей, как на родине, так и за её пределами. Имя А.И. Полежаева в Мордовии стало известно благодаря профессору Мордовского университета, краеведу Ивану Дмитриевичу Воронину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии единый день голосования прошел спокойно и конструктивно
В Пензе стартует областной фестиваль-конкурс агитбригад «Радуга жизни-2019»
В Пензе изменится схема движения общественного транспорта на улице Куйбышева
Погорельцам из села Ардатово помогут решить жилищный вопрос
На выборах в Пензе проголосовал губернатор Иван Белозерцев
В Пензе на улице Карпинского появилась новая спортплощадка
Пензенская спортсменка завоевала золотую медаль на состязаниях по легкой атлетике
Владимир Волков подверг критике медленное строительство детских садов в Мордовии
В Пензенской области 45-летний мужчина пытался дать взятку начальнику отдела МВД
Пензенцев приглашают на Всемирный день чистоты
Житель Пензенской области ездил с поддельными правами
Пензенский депутат помог жильцам общежития
В Наровчат, Пензенской области, к Куприну
Команда «Российская пресса» выиграла у хоккеистов Пензенской области 6:5
6 сентября состоится масштабный приём граждан в Пензе
В субботу пензенцам бесплатно покажут фильмы с субтитрами
В Пензе состоялась традиционная акция «Донорский экспресс»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
На трассе под Саранском вспыхнул КАМАЗ с зерном
В Пензе обсудили поддержку предприятий Фондом «Сколково»
Пензенскую область посетили пожарные из Эстонии