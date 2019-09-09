В Мордовии единый день голосования прошел спокойно и конструктивно

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-09T10:29:52+03:00

Более 1000 кандидатов претендовали на 407 депутатских мандатов в ходе основных и дополнительных выборов в органы местного самоуправления

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8 сентября в Мордовии выборы состоялись на 189 избирательных участках в 22 районах республики, в присутствии многочисленных наблюдателей. Только от «Единой России» работали 378 наблюдателей. Выборы прошли без серьезных нарушений.

По сообщению газеты «Известия Мордовии», на протяжении дня жители республики наиболее активно голосовали на избирательных участках в Большеигнатовском, Атяшевском, Инсарском, Ковылкинском, Ичалковском, Краснослободском районах республики.

По предварительным данным явка на выборах в Республике составила 62,76%. На избирательные участки пришли свыше 49 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU