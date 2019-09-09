2019-09-09T10:29:52+03:00
Политика

В Мордовии единый день голосования прошел спокойно и конструктивно

Более 1000 кандидатов претендовали на 407 депутатских мандатов в ходе основных и дополнительных выборов в органы местного самоуправления
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Идет голосование. Фото «Известия Мордовии»Идет голосование. Фото «Известия Мордовии»
Изменить размер текста:

8 сентября в Мордовии выборы состоялись на 189 избирательных участках в 22 районах республики, в присутствии многочисленных наблюдателей. Только от «Единой России» работали 378 наблюдателей. Выборы прошли без серьезных нарушений.

По сообщению газеты «Известия Мордовии», на протяжении дня жители республики наиболее активно голосовали на избирательных участках в Большеигнатовском, Атяшевском, Инсарском, Ковылкинском, Ичалковском, Краснослободском районах республики.

По предварительным данным явка на выборах в Республике составила 62,76%. На избирательные участки пришли свыше 49 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранск, на встречу с творчеством поэта Александра Полежаева
В Пензе стартует областной фестиваль-конкурс агитбригад «Радуга жизни-2019»
В Пензе изменится схема движения общественного транспорта на улице Куйбышева
Погорельцам из села Ардатово помогут решить жилищный вопрос
На выборах в Пензе проголосовал губернатор Иван Белозерцев
В Пензе на улице Карпинского появилась новая спортплощадка
Пензенская спортсменка завоевала золотую медаль на состязаниях по легкой атлетике
Владимир Волков подверг критике медленное строительство детских садов в Мордовии
В Пензенской области 45-летний мужчина пытался дать взятку начальнику отдела МВД
Пензенцев приглашают на Всемирный день чистоты
Житель Пензенской области ездил с поддельными правами
Пензенский депутат помог жильцам общежития
В Наровчат, Пензенской области, к Куприну
Команда «Российская пресса» выиграла у хоккеистов Пензенской области 6:5
6 сентября состоится масштабный приём граждан в Пензе
В субботу пензенцам бесплатно покажут фильмы с субтитрами
В Пензе состоялась традиционная акция «Донорский экспресс»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
На трассе под Саранском вспыхнул КАМАЗ с зерном
В Пензе обсудили поддержку предприятий Фондом «Сколково»
Пензенскую область посетили пожарные из Эстонии