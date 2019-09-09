В Пензе стартует областной фестиваль-конкурс агитбригад «Радуга жизни-2019»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-09T08:34:00+03:00

Он пройдет в Пензенской области по теме: «Я – РЕБЕНОК! Я – ЧЕЛОВЕК! Я - МИР!»

Изменить размер текста: A A

Цель фестиваля-конкурса: трансляция в молодежную среду общечеловеческих ориентиров и норм, моральных ценностей, пропаганда конструктивного общественного мировоззрения, жизнеутверждающих взглядов на жизнь в целом и свое собственное место в ней.

По информации пресс-службы Правительства, в конкурсе могут принять участие творческие команды (агитбригады) общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городских округов Пензенской области. Количество участников команды - до 10 человек. Возраст учащихся 13 - 16 лет.

Среди номинаций областного фестиваля - конкурса: «Я родился для добрых дел!», «Моя планета», «Я здоров – значит я богат!», «Имею не только права, но и обязанности!»

Мероприятия конкурса пройдут в три этапа и завершатся финалом, который состоится в последних числах октября, с просмотром лучших творческих выступлений агитбригад.

Организует Фестиваль Государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области» при поддержке министерства образования.

ИСТОЧНИК KP.RU