2019-09-08T12:59:26+03:00
Общество

Вниманию жителей Пензы

С 9 по 15 сентября изменится схема движения общественного транспорта по улице Куйбышева
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В связи с проведением аварийных ремонтных работ АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" на участке тепломагистрали по улице Куйбышева в районе дома по улице Лермонтова, 12 с 09:00 9 сентября 2019 года до 20:00 15 сентября 2019 года будут внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.

По сообщение пресс-службы администрации Пензы,в этот период пассажирский транспорт направится по следующим схемам:

- автобусы малого класса маршрутов №№ 1, 5, 9М, 29, 77, 93, с улицы Лермонтова по улицам: Красная - Чкалова - Куйбышева - Лермонтова и далее по маршрутам;

- автобусы малого класса маршрутов №№ 39, 68, 85 - с улицы Красной по улицам: Карла Маркса - Кирова и далее по маршрутам;

- автобусы малого класса маршрута № 75 - с улицы Лермонтова по улицам: Красная - Карла Маркса - Кирова и далее по маршруту;

- автобусы малого класса маршрута № 30 - с улицы Лермонтова по улицам: Красная - Чкалова - Куйбышева - Свердлова и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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