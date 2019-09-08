2019-09-08T13:23:30+03:00
Общество

Погорельцам из села Ардатово помогут решить жилищный вопрос

Глава Мордовии Владимир Волков отдал соответствующее распоряжение
Виктор ВИКТОРОВ
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Уже сообщалось, что 9-летний Кирилл Кемайкин 28 августа спас из загоревшегося дома свою младшую сестру. Когда случился пожар, дети находились дома одни. Кирилл в этой чрезвычайной ситуации не растерялся. Разбудил спящую младшую сестренку и, разбив окно, спасся сам и вывел из огня сестру.

По сообщению пресс-службы Главы Республики, 2 сентября на торжественной линейке, Благодарность Владимира Волкова Кириллу Кемайкину вручил глава Дубенского района Сергей Плешаков. Также мальчик получил в подарок часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии. Кроме того, Владимир Волков распорядился оказать пострадавшей семье материальную помощь.

До начала матча Глава Республики и лично встретился с юным героем, который приехал посмотреть игру сборных вместе с родителями и сестренкой Лизой. Владимир Волков пообщался с Кириллом, поблагодарил Елену Михайловну и Дениса Юрьевича за достойное воспитание сына. Кирилл получил в подарок футбольный мяч с автографами игроков российской сборной, а маленькая Лиза получила в подарок мягкую игрушку – Лисёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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