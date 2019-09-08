На выборах в Пензе проголосовал губернатор Иван Белозерцев

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-08T13:13:59+03:00

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По информации пресс-службы Правительства, Глава региона напомнил, что сегодня выборы в собрания представителей проходят, помимо Пензы, в Кузнецке, Заречном, Белинском, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске, Спасске, Городище, Сурске, а также в Пензенском районе.

«Это значимое событие для нашего региона. Будут избраны депутаты, депутаты изберут глав районов и городов, а затем будет процедура по избранию руководителей органов исполнительной власти. Безусловно, от этого во многом зависит дальнейшее успешное развитие всех территорий и Пензенской области в целом», - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU