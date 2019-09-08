В Пензе на улице Карпинского появилась новая спортплощадка

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-08T10:06:47+03:00

Спортивный объект оборудован в рамках реализации социально-значимых проектов на средства гранта

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Во дворе многоквартирного дома №35 по улице Карпинского состоялся праздник микрорайона по случаю открытия многофункциональной спортивной площадки.

Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина отметила активность жителей, которые приняли решение развивать свой двор и подали заявку на конкурс грантовой поддержки.

Она вручила благодарственные письма тем, кто принимал участие в разработке и реализации социально-значимого проекта.

На празднике для детей и подростков сотрудники Молодежного центра «Юность» организовали насыщенную игровую программу. С концертной программой выступили артисты Центра культуры и досуга г. Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU