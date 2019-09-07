Владимир Волков подверг критике медленное строительство детских садов в Мордовии

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-07T14:04:09+03:00

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В частности, речь зашла о строительстве детских садов - в частности, в поселке Ромоданово на 160 мест и селе Пензятка Лямбирского района на 70 мест. Оба проекта ведет подрядная организация «СМУ №1».

Заслушав доклад о состоянии дел на объектах, Владимир Волков остался недоволен:

- Темпы строительства нужно ускорить. До 1 октября на зданиях должен быть закрыт внешний контур, возведена кровля, подведены все инженерные сети и коммуникации и надо приступать к благоустройству территории.

Также на совещании речь обсуждалась реализация проекта по строительству бассейна Мордовского государственного педагогического института им. Евсевьева. Объект возведут по программе капвложений Министерства науки и высшего образования России. Стоимость нового бассейна для МГПИ – 160 млн. рублей. Срок сдачи объекта – август 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU