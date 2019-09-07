В Пензенской области 45-летний мужчина пытался дать взятку начальнику отдела МВД

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-07T12:33:52+03:00

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В Спасском районе сотрудники ГИБДД остановили автобус «Мерседес-Бенз» для проверки водительских прав. Документов у водителя не оказалось. Выяснилось, что мужчина перевозит пассажиров из Москвы в Республику Казахстан. После проверки миграционных документов у пассажиров, автобус отправился на оформление протоколов в отдел полиции.

Водитель попытался помочь себе и двум своим соотечественникам избежать административного наказания, так как они нарушили режим пребывания в России, предложив взятку начальнику отделения МВД России по Спасскому району. Попытка уйти от закона не увенчалась успехом: полицейский деньги не взял, а сообщил о таком поступке в дежурную часть.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, житель Республики Казахстан признан виновным за дачу взятки. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU