Пензенцев приглашают на Всемирный день чистоты

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-07T12:28:45+03:00

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Уже который год по всему миру, и в том числе, и России, реализовывается проект «Сделаем!», цель которого – привлечь внимание общественности, СМИ, властей к проблемам загрязнения окружающей среды и объединить их всех в одну команду для борьбы с мусором.

В этом году впервые участником проекта станет и наш город. День чистоты в Пензе состоится 21 сентября. В эту субботу все неравнодушные к теме горожане смогут вооружиться перчатками и мусорными пакетами и присоединиться к уборке берега Суры в районе Маньчжурия.

- Это место довольно популярно среди горожан для отдыха, прогулок, выгула собак, - отмечают организаторы мероприятия. - Сюда приходят большими компаниями, наслаждаются красивыми пейзажами, общаются, заряжаются энергией перед рабочей неделей и оставляют в памяти хорошие воспоминания о проведенном времени в кругу друзей. И это прекрасно. Но есть одно «но» - кроме приятных воспоминаний, остается еще и мусор! Конечно, так делают не все, но на берегу можно встретить немало пластиковых бутылок, картонок от пищевых продуктов и тд.

Сбор участников акции – в 11.00 на ж/д вокзале «Пенза-1» (рядом с остановкой автобусов, уходящих в Заречный). Транспорт до места уборки будет предоставлен.

Подробности можно уточнить в группе мероприятия Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU