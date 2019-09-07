Житель Пензенской области ездил с поддельными правами

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-07T11:59:01+03:00

Мужчина купил документы в торговом центре за 25 тысяч рублей

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На 154 километре автодороги «Пенза-Тамбов» рядом с селом Сярда сотрудники ГИБДД остановили машину. При проверке водительского удостоверения водителя стражи порядка заметили признаки подделки документа. Позднее эксперты подтвердили: права ненастоящие.

По словам мужчины, ранее он в Интернете нашел сайт, на котором можно было заказать незаконные права. Через мессенджер нарушитель отправил фотографию своего паспорта, а после забрал фальшивый документ в одном из торговых центров Москвы. Услуга мужчине стоила 25 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, в отношении жителя поселка Знаменка 1995 года рождения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU