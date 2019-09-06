2019-09-06T18:20:53+03:00
Общество

Пензенский депутат помог жильцам общежития

Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», депутат Законодательного собрания Олег Кочетков оказал содействие в капитальном ремонте крыши дома
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Идет ремонт крыши общежития. Фото компании "СтанкоМашСтрой"Идет ремонт крыши общежития. Фото компании "СтанкоМашСтрой"
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Пятиэтажка на ул. Ударной, 39 – здание общежития, построенного более 25 лет назад. По плану его капитальный ремонт был запланирован лишь на 2020 год. Проблему протекающей крыши дома помог решить Олег Кочетков.

В короткие сроки при его финансовой поддержке были закуплены качественные строительные материалы – рубероид и металл для парапета. На месте работники компании «СтанкоМашСтрой» и ЖЭМУП №7 за несколько дней покрыли 1300 квадратных метров крыши и сделали парапет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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