В Наровчат, Пензенской области, к Куприну
Пензенская земля занимает особое место в жизни и творчестве нашего выдающегося писателя-земляка. До конца своих дней Куприн сохранил благодарную привязанность к Наровчату, где он родился 7 сентября 1870 г. и где в 1981 г., при содействии Ксении Александровны Куприной (дочери писателя), был открыт единственный в стране музей А.И.Куприна.
В прошлом году праздник посетило более 1800 чел. Праздничные мероприятия в этот день охватят весь центр старинного Наровчата.
Атмосферу праздника в Наровчате будут создавать костюмированные персонажи: артисты студии историко-бытового танца «Комплимент» (г. Пенза) и театр моды Ольги Букиной (г. Пенза). Гости праздника смогут познакомиться с новой театрализованной экскурсией по экспозиции музея «В родной дом с Куприным», посетить Покровский Собор, в котором крестили А. И. Куприна, принять участие в торжественном награждении лауреатов Купринской премии «Гранатовый браслет».
ИСТОЧНИК KP.RU