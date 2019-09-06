2019-09-06T17:37:27+03:00
Звезды

В Наровчат, Пензенской области, к Куприну

Поклонники таланта известного русского писателя А.И. Куприна соберутся 7 сентября 2019 года на литературный праздник
Поделиться:
Атмосфера праздника пришла в Наровчат. Фото пресс-службы Министерства культуры Пензенской областиАтмосфера праздника пришла в Наровчат. Фото пресс-службы Министерства культуры Пензенской области
Изменить размер текста:

Пензенская земля занимает особое место в жизни и творчестве нашего выдающегося писателя-земляка. До конца своих дней Куприн сохранил благодарную привязанность к Наровчату, где он родился 7 сентября 1870 г. и где в 1981 г., при содействии Ксении Александровны Куприной (дочери писателя), был открыт единственный в стране музей А.И.Куприна.

В прошлом году праздник посетило более 1800 чел. Праздничные мероприятия в этот день охватят весь центр старинного Наровчата.

Атмосферу праздника в Наровчате будут создавать костюмированные персонажи: артисты студии историко-бытового танца «Комплимент» (г. Пенза) и театр моды Ольги Букиной (г. Пенза). Гости праздника смогут познакомиться с новой театрализованной экскурсией по экспозиции музея «В родной дом с Куприным», посетить Покровский Собор, в котором крестили А. И. Куприна, принять участие в торжественном награждении лауреатов Купринской премии «Гранатовый браслет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24