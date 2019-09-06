Команда «Российская пресса» выиграла у хоккеистов Пензенской области 6:5
Товарищеский матч прошел на льду спорткомплекса «Дизель – Арена» в четверг, 5 сентября в рамках Всероссийского молодежного медиафорума
Перед началом матча. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области.
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Приветствуя болельщиков и спортсменов, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что на пензенской земле всегда чтились спортивные традиции и поддерживался интерес жителей к здоровому образу жизни. В прошлом году представители Пензенской области уже играли с командой российских журналистов.
«В этом году команда наших соперников усилена - в нее включены чемпионы мира по хоккею, обладатели кубков мира, а это значит, что игра будет еще интересней», - выразил уверенность Иван Белозерцев.
В перерыве матча губернатор наградил юных хоккеистов – победителей и призеров Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба».
ИСТОЧНИК KP.RU