6 сентября состоится масштабный приём граждан в Пензе
«Приём пройдет на нескольких площадках во всех районах города. Буду общаться с гражданами и я лично, на вопросы также будут отвечать и члены правительства Пензенской области, и специалисты ЖКХ, администраций, здравоохранения, социальных служб и многие другие.
Приёмы граждан будут проходить с 16:00 до 19:00ч.
График проведения консультаций для жителей:
Железнодорожный район ул. Антонова, 9а, Спортивный ледовый комплекс "Золотая шайба"
Пензенский областной дом народного творчества, ул. Дружбы, 23,
Ленинский район ул. Урицкого 18 площадка во дворе
ул. 8 Марта 7
Октябрьский район ФОК «Чайка», ул. Ладожская, 131А
Городская библиотека №1, ул. Кронштадтская,13
МАУ ДО Детская музыкальная школа №7, ул. Рахманинова, 39А
Первомайский район
Дом детского творчества №2, ул. Калинина, 111Б
ФОК «Надежда» на базе МБОУ СОШ №59, Вадинская,9
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