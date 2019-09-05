2019-09-05T18:15:05+03:00
Общество

6 сентября состоится масштабный приём граждан в Пензе

Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время прямой линии
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«Приём пройдет на нескольких площадках во всех районах города. Буду общаться с гражданами и я лично, на вопросы также будут отвечать и члены правительства Пензенской области, и специалисты ЖКХ, администраций, здравоохранения, социальных служб и многие другие.

Приёмы граждан будут проходить с 16:00 до 19:00ч.

График проведения консультаций для жителей:

Железнодорожный район ул. Антонова, 9а, Спортивный ледовый комплекс "Золотая шайба"

Пензенский областной дом народного творчества, ул. Дружбы, 23,

Ленинский район ул. Урицкого 18 площадка во дворе

ул. 8 Марта 7

Октябрьский район ФОК «Чайка», ул. Ладожская, 131А

Городская библиотека №1, ул. Кронштадтская,13

МАУ ДО Детская музыкальная школа №7, ул. Рахманинова, 39А

Первомайский район

Дом детского творчества №2, ул. Калинина, 111Б

ФОК «Надежда» на базе МБОУ СОШ №59, Вадинская,9

ИСТОЧНИК KP.RU

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