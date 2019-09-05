В субботу пензенцам бесплатно покажут фильмы с субтитрами

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-05T14:09:22+03:00

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Кинотеатр «Октябрь» организует бесплатные показы для горожан. Организаторы акции обещают, что киномарафон доставит удовольствие всем: для людей с ограничениями по зрению и слуху все фильмы будут содержать тифлокомментарии и субтитры.

В 12:00 начнется показ мультипликационного фильма «Белка и Стрелка звездные собаки». Следующий сеанс в 15:00 – военная драма «А зори здесь тихие». В 18:00 все желающие смогут посмотреть кинофильм «Брестская крепость». Завершит киномарафон в 21:00 спортивная драма «Чемпионы».

Показ пройдет в большом зале кинотеатра. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU