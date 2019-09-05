2019-09-05T14:03:28+03:00
Здоровье

В Пензе состоялась традиционная акция «Донорский экспресс»

Кровь сдали несколько десятков человек
Алина МЯСИНА
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Мероприятие состоялось на Привокзальной площади. Оно было поддержано депутатом Законодательного Собрания Пензенской области Яной Куприной.

Любой желающий мог сдать кровь. Донорами в этот день стали представители студенческих отрядов, Волонтеры Победы, молодые работники РЖД, молодые парламентарии.

– Уже не первый раз я принимаю участие в организации данной акции. Считаю, что наш долг - помогать другим людям. Донор может спасти чью-то жизнь, - подчеркнула заместитель председателя Молодежного парламента Пензенской области Ульяна Безрукова.

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области, акция «Донорский экспресс» проходит с 2017 года под покровительством Молодежного парламента, Молодежного Совета Куйбышевской железной дороги и областной станции переливания крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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