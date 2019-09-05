В Пензе состоялась традиционная акция «Донорский экспресс»
Мероприятие состоялось на Привокзальной площади. Оно было поддержано депутатом Законодательного Собрания Пензенской области Яной Куприной.
Любой желающий мог сдать кровь. Донорами в этот день стали представители студенческих отрядов, Волонтеры Победы, молодые работники РЖД, молодые парламентарии.
– Уже не первый раз я принимаю участие в организации данной акции. Считаю, что наш долг - помогать другим людям. Донор может спасти чью-то жизнь, - подчеркнула заместитель председателя Молодежного парламента Пензенской области Ульяна Безрукова.
Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области, акция «Донорский экспресс» проходит с 2017 года под покровительством Молодежного парламента, Молодежного Совета Куйбышевской железной дороги и областной станции переливания крови.
ИСТОЧНИК KP.RU