2019-09-05T13:51:41+03:00
Происшествия

На трассе под Саранском вспыхнул КАМАЗ с зерном

Водитель получил ожоги
Анна ЧЕРНАЯ
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Пожар охватил кабину автомобиля.Пожар охватил кабину автомобиля.Фото: ГУ МЧС по РМ
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Вчера вечером на 83 километре дороги между Саранском и Большим Игнатово загорелся КАМАЗ, перевозивший зерно. Водитель 1967 года рождения вовремя заметил дым из-под кабины автомобиля и попытался потушить возгорание своими силами с помощью огнетушителя, но не вышло.

К моменту прибытия пожарных пламя успело охватить салон. Огонь удалось быстро потушить.

Водитель большегруза получил ожоги рук и носа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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