В Пензе прошел круглый стол о поддержки предприятий Фондом «Сколково»

4 Сент. 19:07 2019-09-04T19:07:41+03:00

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Также в нем приняли участие заместитель председателя правительства Валерий Беспалов, министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин, заместитель руководителя Департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский, руководитель направления регионального развития Департамента регионального развития Фонда Айгуль Шагиахметова.

По сообщению пресс-службы Правительства, обсуждались вопросы предоставления налоговых преференций резидентам Фонда, финансовая и технологическая поддержка, участие резидентов технопарков «Рамеев» и «Яблочков» в реализации механизмов господдержки предприятий по линии Фонда «Сколково».

В рамках визита гости региона посетили технопарк «Рамеев», где ознакомились с производством авиационных тренажеров на базе ООО «ЭСВО», работой детского технопарка «Кванториум НЭЛ». «Сколковцев» ознакомили и с технологическими мощностями ООО «СтанкоМашСтрой», НПФ «Круг» и ООО «Моторные технологии». Этим предприятиям рекомендовано направить заявки на присвоение статуса резидента Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU