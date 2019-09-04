2019-09-04T17:04:09+03:00
Общество

Пензенскую область посетили пожарные из Эстонии

Добровольные огнеборцы из-за рубежа путешествуют по России
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По словам пресс-службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, Мати Лейватегия со своими коллегой Андресом Кортель устроили автопробег до Иркутска на своем пожарном КамАЗЕ. Подвигло на данное путешествие Мати давняя мечта и проводимый в Иркутске международный форум добровольных пожарных команд и формирований пожарной охраны.

– Всегда хотел побывать на Байкале, – сказал добровольный пожарный Мати Лейватегия.

Маршрут путешественников из Эстонии проложен на их автомобиле через 38 городов России, в которые они заезжают по профессиональному делу, но и знакомятся с традициями, достопримечательностями нашей Родины.

30 августа пожарные Мати Лейватегия и Андрес Кортель посетили своих коллег пожарных-спасателей Пензенской области. Вместе с ними был Игорь Воронецкий, добровольный пожарный-спасатель из Иркутска. Молодой парень проникся романтикой путешествия и оправился в обратный путь вместе с эстонцами.

Гостей разместили в учебном пункте ФПС МЧС России по Пензенской области. А позже провели экскурсию по зданию Всероссийского добровольного пожарного общества и по специализированной пожарно-спасательной части Пензы. Огнеборцы обсудили вопросы организации пожарной охраны в России и Эстонии.

По итогам дня, председатель совета ветеранов пожарных и спасателей Пензенской области Александр Николаевич Рыжов рассказал гостям из Эстонии о деятельности совета, информационно-воспитательной функции ветеранской организации и проделанной работе, направленной на патриотическое воспитание молодёжи и увековечиванию памяти погибших.

Гостям Александр Рыжков подарил книгу «Огнеборцы России», отражающую историю развития пожарной охраны России.

На следующее утро, Мати Леватегия, Андрес Кортель и Игорь Вороницкий отправились в путь – к коллегам из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенский завод «Станкомашстрой» покоряет швейцарский рынок
61-летнюю жительницу Пензы обманули на 480 тысяч рублей
В Заречном полицейскими была раскрыта серия краж
Купринский праздник пройдет в Пензенской области 7 сентября
Иван Белозерцев: «Справедливая критика помогает в работе»
Идет прямая линия губернатора Пензенской области
В Кузнецке на территории местной школы установили бюст Юрия Гагарина
В Пензенской области 62-летний пенсионер осужден за убийство знакомого
Учреждена первая региональная премия в области сохранения экологии Пензенской области «Зеленая волна»
Прямая линия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоится сегодня
32-летний мужчина утонул в окрестностях пензенского ресторанно-гостиничного комплекса
В Пензенском государственном аграрном университете открылась ветеринарная клиника
Пензенцы привезли пять медалей с Всемирных игр полицейских и пожарных
Глава Мордовии Владимир Волков поздравил жителей республики с Днем знаний
Будущие врачи сделали селфи с министром здравоохранения Пензенской области
В Пензе состоялись концерт Дениса Майданова и лазерное шоу
Виктор Кувайцев встретился с пензенскими кадетами
Девятилетнему мальчишке вручат благодарность Главы Республики Мордовия
День знаний прошел в Пензе
31 августа в Пензе стартовал очередной этап Спартакиады госслужащих