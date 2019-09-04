Пензенскую область посетили пожарные из Эстонии
По словам пресс-службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, Мати Лейватегия со своими коллегой Андресом Кортель устроили автопробег до Иркутска на своем пожарном КамАЗЕ. Подвигло на данное путешествие Мати давняя мечта и проводимый в Иркутске международный форум добровольных пожарных команд и формирований пожарной охраны.
– Всегда хотел побывать на Байкале, – сказал добровольный пожарный Мати Лейватегия.
Маршрут путешественников из Эстонии проложен на их автомобиле через 38 городов России, в которые они заезжают по профессиональному делу, но и знакомятся с традициями, достопримечательностями нашей Родины.
30 августа пожарные Мати Лейватегия и Андрес Кортель посетили своих коллег пожарных-спасателей Пензенской области. Вместе с ними был Игорь Воронецкий, добровольный пожарный-спасатель из Иркутска. Молодой парень проникся романтикой путешествия и оправился в обратный путь вместе с эстонцами.
Гостей разместили в учебном пункте ФПС МЧС России по Пензенской области. А позже провели экскурсию по зданию Всероссийского добровольного пожарного общества и по специализированной пожарно-спасательной части Пензы. Огнеборцы обсудили вопросы организации пожарной охраны в России и Эстонии.
По итогам дня, председатель совета ветеранов пожарных и спасателей Пензенской области Александр Николаевич Рыжов рассказал гостям из Эстонии о деятельности совета, информационно-воспитательной функции ветеранской организации и проделанной работе, направленной на патриотическое воспитание молодёжи и увековечиванию памяти погибших.
Гостям Александр Рыжков подарил книгу «Огнеборцы России», отражающую историю развития пожарной охраны России.
На следующее утро, Мати Леватегия, Андрес Кортель и Игорь Вороницкий отправились в путь – к коллегам из других регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU