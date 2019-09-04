2019-09-04T11:15:37+03:00
Общество

Пензенский завод «Станкомашстрой» покоряет швейцарский рынок

Через полтора месяца универсальный токарно-винторезный станок СТ16к25С/2000 будет отгружен в Швейцарию. Данная модель – самая большая в линейке универсальных токарно-винторезных станков
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Продукция завода "Станкомашстроя". Фото пресс-службы предприятия.Продукция завода "Станкомашстроя". Фото пресс-службы предприятия.
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Зарубежные партнеры по достоинству оценили преимущества продукции пензенской компании. Аналогичный станок был ранее отгружен в Ирландию.

Станки «СтанкоМашСтрой» являются оптимальными по соотношению цены и качества. Модель СТ16к25С/2000 имеет жесткую цельнолитую станину и обеспечивает надежность и стабильность при обработке и устойчива к вибрациям.

Станок будет оснащен дополнительными опциями: 3-осевым устройством цифровой индикации, быстросменным резцедержателем.

Благодаря широкому диапазону обработки и применения станки компании «СтанкоМашСтрой» пользуются спросом на европейском и других зарубежных рынках.

Экспорт ведется с конца 2016 года, каждый год, начиная с 2017-го, в среднем на экспорт уходит порядка 30 станков. Продукция «СтанкоМашСтрой» покорила рынок металлообрабатывающего оборудования Германии, Италии, Венгрии, Латвии, Литвы, Ирландии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Азербайджана. Теперь в ряду зарубежных партнеров – Швейцария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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