Пензенский завод «Станкомашстрой» покоряет швейцарский рынок
Зарубежные партнеры по достоинству оценили преимущества продукции пензенской компании. Аналогичный станок был ранее отгружен в Ирландию.
Станки «СтанкоМашСтрой» являются оптимальными по соотношению цены и качества. Модель СТ16к25С/2000 имеет жесткую цельнолитую станину и обеспечивает надежность и стабильность при обработке и устойчива к вибрациям.
Станок будет оснащен дополнительными опциями: 3-осевым устройством цифровой индикации, быстросменным резцедержателем.
Благодаря широкому диапазону обработки и применения станки компании «СтанкоМашСтрой» пользуются спросом на европейском и других зарубежных рынках.
Экспорт ведется с конца 2016 года, каждый год, начиная с 2017-го, в среднем на экспорт уходит порядка 30 станков. Продукция «СтанкоМашСтрой» покорила рынок металлообрабатывающего оборудования Германии, Италии, Венгрии, Латвии, Литвы, Ирландии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Азербайджана. Теперь в ряду зарубежных партнеров – Швейцария.
ИСТОЧНИК KP.RU