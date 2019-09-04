2019-09-04T11:01:36+03:00
Происшествия

61-летнюю жительницу Пензы обманули на 480 тысяч рублей

Неизвестный предложил женщине поймать несуществующих злоумышленников
Алина МЯСИНА
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Пензенская пенсионерка обратилась в отдел полиции, где рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный пояснил ей, что в Пензе участились случаи мошенничества. Что есть некие злоумышленники, которых следует задержать, а женщина может в этом помочь. Для этого она должна оформить кредит, а деньги перевести на карту мошенников. Пенсионерку заверили, что после их задержания кредит погасят.

После чего, пострадавшая отправилась в банк и перечислила на банковскую карту 80 тысяч рублей. Через три дня по той же схеме женщина перевела на разные банковские карты 400 тысяч рублей. Так общая сумма ее перечислений составила 480 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, наказание для мошенника грозит сроком до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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