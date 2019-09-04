2019-09-04T10:04:19+03:00
Происшествия

В Заречном полицейскими была раскрыта серия краж

Два молодых парня были пойманы с поличным
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение недели в городе совершались кражи. Преимущественно пропадала техника из автомобилей: магнитолы, видеорегистраторы, аккумуляторные батареи, акустические системы. Также в списке пропавших вещей оказались и несколько велосипедов, оставленных хозяевами на площадках в подъезде.

На розыск и задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный. При поиске подозреваемых поздно вечером полицейские заметили двух молодых людей, которые подозрительно вели себя. Правоохранители начали наблюдение. Когда подозреваемые проникли в незапертый автомобиль и пытались украсть акустический усилитель с аудиоколонками, их задержали.

Задержанными оказались двое жителей Заречного, 2001 и 2002 года рождения. В содеянном они сразу признались. Стражи порядка изъяли похищенное в их домах. По словам задержанных, краденное они хотели продать, а выручку использовать на личные нужды.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, им грозит срок до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенскую область посетили пожарные из Эстонии
Пензенский завод «Станкомашстрой» покоряет швейцарский рынок
61-летнюю жительницу Пензы обманули на 480 тысяч рублей
Купринский праздник пройдет в Пензенской области 7 сентября
Иван Белозерцев: «Справедливая критика помогает в работе»
Идет прямая линия губернатора Пензенской области
В Кузнецке на территории местной школы установили бюст Юрия Гагарина
В Пензенской области 62-летний пенсионер осужден за убийство знакомого
Учреждена первая региональная премия в области сохранения экологии Пензенской области «Зеленая волна»
Прямая линия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоится сегодня
32-летний мужчина утонул в окрестностях пензенского ресторанно-гостиничного комплекса
В Пензенском государственном аграрном университете открылась ветеринарная клиника
Пензенцы привезли пять медалей с Всемирных игр полицейских и пожарных
Глава Мордовии Владимир Волков поздравил жителей республики с Днем знаний
Будущие врачи сделали селфи с министром здравоохранения Пензенской области
В Пензе состоялись концерт Дениса Майданова и лазерное шоу
Виктор Кувайцев встретился с пензенскими кадетами
Девятилетнему мальчишке вручат благодарность Главы Республики Мордовия
День знаний прошел в Пензе
31 августа в Пензе стартовал очередной этап Спартакиады госслужащих