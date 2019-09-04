В Заречном полицейскими была раскрыта серия краж

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-04T10:04:19+03:00

Два молодых парня были пойманы с поличным

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В течение недели в городе совершались кражи. Преимущественно пропадала техника из автомобилей: магнитолы, видеорегистраторы, аккумуляторные батареи, акустические системы. Также в списке пропавших вещей оказались и несколько велосипедов, оставленных хозяевами на площадках в подъезде.

На розыск и задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный. При поиске подозреваемых поздно вечером полицейские заметили двух молодых людей, которые подозрительно вели себя. Правоохранители начали наблюдение. Когда подозреваемые проникли в незапертый автомобиль и пытались украсть акустический усилитель с аудиоколонками, их задержали.

Задержанными оказались двое жителей Заречного, 2001 и 2002 года рождения. В содеянном они сразу признались. Стражи порядка изъяли похищенное в их домах. По словам задержанных, краденное они хотели продать, а выручку использовать на личные нужды.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, им грозит срок до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU