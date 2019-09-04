Купринский праздник пройдет в Пензенской области 7 сентября

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-04T08:30:45+03:00

Выставка к 149-ой годовщине со дня рождения А. И. Куприна. Фото пресс-службы Министерства культуры и туризма Пензенской области.

На малой родине писателя – в селе Наровчат в 149 годовщину со дня рождения известного уроженца региона. В Год театра главной темой из необъятного наследия русского классика А.И. Куприна выбрана тема "КУПРИН и МЕЛЬПОМЕНА"

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В пресс-службе Пензенского министерства культуры сообщили, что к 35-му Купринскому празднику сотрудники Литературного музея подготовили новую выставку. Мало кто знает, что Куприн и сам в молодые годы служил актером в провинциальном театре, а в 1901 г. по совету А. П. Чехова пытался поступить в Московский художественный театр. Выставка познакомит с Куприным-драматургом, театральным рецензентом. Большой раздел выставки будет посвящен современникам писателя - знаменитым русским актерам. Презентация выставки состоится 7 сентября в Музее Куприна на 35- ом Купринском празднике.

2 сентября в Литературном музее члены жюри Купринской премии «Гранатовый браслет» определили победителей в номинациях «За выдающиеся достижения в литературном творчестве, получившем широкое общественное признание. Литература» и «За выдающийся вклад в культурно – просветительскую деятельность. Театр».

Среди кандидатов в номинации «Литература» оценивались произведения для детей и юношества, созданные в лучших традициях творчества А.И. Куприна. В номинации «Театр» на соискание премии театральными коллективами и индивидуальными исполнителями из Пензы, Москвы, Нижнего Ломова, Наровчата были представлены записи сценических постановок, спектакли, литературно – музыкальные композиции для детей и юношества, созданные по мотивам произведений А. И. Куприна.

Награждение лауреатов и вручение премии состоится 7 сентября на Купринском празднике в Наровчате.

ИСТОЧНИК KP.RU