Иван Белозерцев: «Справедливая критика помогает в работе»
«Я положительно отношусь к критическим замечаниям, когда они конструктивны и обоснованы, - подчеркнул глава региона. – Нормально, когда они подкреплены фактами, а также высказываются варианты решения озвученных проблем».
«Но когда критикующие подтасовывают информацию, упоминают губернатора, чтобы раскрутить свою страницу в соцсетях, они просто обманывают других, - добавил он. – Я понимаю, что они делают это для повышения собственной популярности, не выбирая средств».
Иван Белозерцев отметил, что нередко ему высказывают претензии по вопросам, находящимся в зоне ответственности муниципальной власти.
«Чаще всего такой темой становится благоустройство населённых пунктов, и я как губернатор не могу этого не принимать на собственный счёт, потому что это наше общее дело, - констатировал глава региона. – Я хочу, чтобы в городах и районах Пензенской области был порядок, чтобы было меньше обращений от недовольных граждан».
«Так что нельзя сказать, что эта критика совсем не по адресу. Я строго спрашиваю и буду спрашивать с ответственных лиц за недоработки. Справедливая критика помогает в работе», - резюмировал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU