2019-09-03T15:44:59+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Справедливая критика помогает в работе»

Губернатор ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире пензенских телеканалов во вторник, 3 сентября 2019 года
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На прямой линии губернатора Ивана БелозерцеваНа прямой линии губернатора Ивана Белозерцева
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«Я положительно отношусь к критическим замечаниям, когда они конструктивны и обоснованы, - подчеркнул глава региона. – Нормально, когда они подкреплены фактами, а также высказываются варианты решения озвученных проблем».

«Но когда критикующие подтасовывают информацию, упоминают губернатора, чтобы раскрутить свою страницу в соцсетях, они просто обманывают других, - добавил он. – Я понимаю, что они делают это для повышения собственной популярности, не выбирая средств».

Иван Белозерцев отметил, что нередко ему высказывают претензии по вопросам, находящимся в зоне ответственности муниципальной власти.

«Чаще всего такой темой становится благоустройство населённых пунктов, и я как губернатор не могу этого не принимать на собственный счёт, потому что это наше общее дело, - констатировал глава региона. – Я хочу, чтобы в городах и районах Пензенской области был порядок, чтобы было меньше обращений от недовольных граждан».

«Так что нельзя сказать, что эта критика совсем не по адресу. Я строго спрашиваю и буду спрашивать с ответственных лиц за недоработки. Справедливая критика помогает в работе», - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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