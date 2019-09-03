Идет прямая линия губернатора Пензенской области

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-03T15:18:35+03:00

За предшествующие две недели в адрес губернатора от жителей Пензенской области поступило более 500 обращений

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Основными темами стали обращения, касающиеся: работы жилищно-коммунального хозяйства и, управляющих компаний, ремонта дорожного покрытия на территории сельских населённых пунктов и благоустройства города Пензы.

После вступительного слова губернатора в ходе первого включения из выездной студии с улицы Московской прозвучало три вопроса.

Евгения Кузнецова. Интересна судьба обещанного строительства нового фонтана.

И. Белозерцев. В настоящий момент проектно-сметная документация на строительство фонтана прошла экспертизу. И уже в этом году планируется начать его строительство.

Сергей Васильевич Мельников. Планируется ли жилищное строительство на месте снесенных домов в Заводском районе?

И. Белозерцев. В области реализуется программа расселения аварийного жилья. В ней участвуют известные в области строительные компании «Рисан», «Термодом». Она касается и района, о котором идет речь: улицы Воровского, Беляева, Ударная. На месте снесенных домов будут возводиться новые дома.

Наталья и Александр Новиковы. Мы недавно поженились и, как молодая семья, хотели бы приобрести свое жилье, но ставки по ипотеке в банках высокие. Есть ли в Пензе программы поддержки молодых семей?

И. Белозерцев. Вы счастливые люди. Хотел бы вначале поздравить вас. И напомнить, что при рождении первого ребенка вам будет выделено 320 тысяч рублей. Теперь относительно ипотеки. В области создано агентство ипотечного кредитования. По его программам ипотечное кредитование осуществляется по ставкам на 2,5 – 3 процента ниже, чем в банках. Для этих целей в бюджете области заложено 75 миллионов рублей.

Через программы Агентства ипотечного кредитования выдано кредитов на 365 миллионов рублей и приобретено 169 квартир.

Прямая линия продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU