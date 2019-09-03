В Кузнецке на территории местной школы установили бюст Юрия Гагарина

3 Сент. 13:35 2019-09-03T13:35:27+03:00

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В школе № 17 прошла церемония открытия бюста первому космонавту. В мероприятии приняли участие депутаты «Единой России» Пензенской области Владимир Кириллов и Александр Климов, а также летчик-космонавт Александр Самокутяев.

- Сегодня школа приобретает новое величайшее имя. Теперь ваша школа имени Ю.А. Гагарина и никакое время этого не изменит. От имени государственной корпорации «Роскосмос», от центра подготовки космонавтов и экипажа Международной космической станции поздравляю вас с началом нового учебного года, гордитесь своей школой, - сказал летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

По итогу мероприятия, гости приняли участие в закладке аллеи космонавтов.

По данным пресс-службы Законодательного Собрания Пензенской области, что еще 14 апреля 1961 года было решено дать имя Ю.А. Гагарина средней школе №17. Но это так и не произошло, документы затерялись в архивах. По инициативе главы администрации, с 2019 года школа начала носить имя первого космонавта.

ИСТОЧНИК KP.RU