В Пензенской области 62-летний пенсионер осужден за убийство знакомого
Зимой прошлого года осужденный и 64-летний его односельчанин распивали вместе алкоголь. Между мужчинами возник конфликт, а затем и драка. Хозяин схватился за кухонный нож и ударил противника в шею, после чего тот скончался в течение нескольких минут.
Осужденный вину признал, но сказал, что был очень опьянен и ничего не помнит. По его словам, когда дверь его дома захлопнулась, он увидел неизвестного мужчину, с которым начал драться и ударил его ножом. Уже потом он понял, что это был его знакомый.
По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, суд Лунинского района осудил мужчину на 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также с осужденного взыскано 1,5 миллиона рублей в пользу жены и дочери погибшего за моральный вред и затраты на погребение.
Мужчина оспорил приговор, указав, что он не согласен со сроком наказания и некоторыми фактами установленными судом. Суд апелляционной инстанции оставил наказание без изменений, а жалобу без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU