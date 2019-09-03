В Пензенской области 62-летний пенсионер осужден за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-03T13:31:06+03:00

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Зимой прошлого года осужденный и 64-летний его односельчанин распивали вместе алкоголь. Между мужчинами возник конфликт, а затем и драка. Хозяин схватился за кухонный нож и ударил противника в шею, после чего тот скончался в течение нескольких минут.

Осужденный вину признал, но сказал, что был очень опьянен и ничего не помнит. По его словам, когда дверь его дома захлопнулась, он увидел неизвестного мужчину, с которым начал драться и ударил его ножом. Уже потом он понял, что это был его знакомый.

По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, суд Лунинского района осудил мужчину на 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также с осужденного взыскано 1,5 миллиона рублей в пользу жены и дочери погибшего за моральный вред и затраты на погребение.

Мужчина оспорил приговор, указав, что он не согласен со сроком наказания и некоторыми фактами установленными судом. Суд апелляционной инстанции оставил наказание без изменений, а жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU