Учреждена первая региональная премия в области сохранения экологии Пензенской области «Зеленая волна»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-03T13:27:48+03:00

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Премия будет присуждаться в трех номинациях: «Лучший экологический проект», «Лучший региональный эколого-просветительский проект», «Гражданская позиция». Принять участие в конкурсе могут экологические ячейки, организации и движения, а также независимые инициативные группы.

В жюри премии входят известные общественные и государственные деятели, представители культуры и образования, природоохранных ведомств, бизнес-структур. Прием заявок на соискание премии продолжается до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU