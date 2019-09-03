Учреждена первая региональная премия в области сохранения экологии Пензенской области «Зеленая волна»
Среди учредителей Пензенское областное отделение Русского географического общества и Пензенский областной фонд научно-технического развития. Куратор проекта уроженец Пензы, Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев
Набережная Суры
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Премия будет присуждаться в трех номинациях: «Лучший экологический проект», «Лучший региональный эколого-просветительский проект», «Гражданская позиция». Принять участие в конкурсе могут экологические ячейки, организации и движения, а также независимые инициативные группы.
В жюри премии входят известные общественные и государственные деятели, представители культуры и образования, природоохранных ведомств, бизнес-структур. Прием заявок на соискание премии продолжается до 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU