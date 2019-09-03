Прямая линия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоится сегодня
По информации пресс-службы Правительства, она будет транслироваться в эфире трех телеканалов с 14.00., а также освещаться журналистами федеральных, региональных, муниципальных, электронных и печатных СМИ
Прямая линия губернатора Ивана Белозерцева. Фото пресс-службы Правительства
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Кроме того, прямую линию можно будет посмотреть на сайте телеканала ТРК «Экспресс» http://tv-express.ru/
На сайте интернет-портала «Пензаинформ», где размещен баннер «Смотри онлайн» http://www.penzainform.ru/tv/online/11channel.html
На сайте телеканала ГТРК «Пенза» во вкладке «Россия 24» https://russia58.tv/news/70724/
Вопросы главе региона можно направлять: по электронной почте на адрес vopros058@bk.ru. через мессенджеры Viber и WhatsApp на номер +79297678119.
Анонимные сообщения рассмотрению не подлежат.
ИСТОЧНИК KP.RU