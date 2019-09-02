32-летний мужчина утонул в окрестностях пензенского ресторанно-гостиничного комплекса

СЕГОДНЯ 19:51 2019-09-02T19:51:49+03:00

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По данным пресс-службы ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр», вечером 30 августа один из отдыхающих комплекса «Русская охота» упал в водоем и скрылся под водой. Попытки найти мужчину своими силами не увенчались успехом.

Прибывшие спасатели осмотрели берег водоема и, не найдя никого, вызвали на помощь водолазов, которые обследовали дно русла реки Суры там, где указал очевидец. Затем было расширено поле поиска.

Тело нашли и подняли из воды, после чего передали представителям правоохранительных органов.

Следственным комитетом проводится проверка на установление всех обстоятельств смерти пензенца.

ИСТОЧНИК KP.RU